إستمرار جائحة COVID-19 يتسبب في تحويل معرض CES 2021 إلى حدث رقمي بالكامل

فاطمة أيت طالب - دبي - كان CES 2020 على الأرجح هو آخر المعارض التقنية الرئيسية في العام 2020 التي تم عقدها فعليًا بالفعل. كان هذا قبل إنفجار جائحة COVID-19، مما أدى إلى إلغاء أحداث أخرى مثل MWC 2020. كان المنظمون وراء CES قد خططوا في البداية لعقد الحدث فعليًا في العام 2021، ولكن يبدو أن تلك الخطط قد تغيرت منذ ذلك الحين.

وفقا لإعلان صادر عن جمعية تكنولوجيا المستهلك، فإن CES 2021 سيكون رقميًا بالكامل. وهذا يعني أن الحدث لن يُعقد على أرض الواقع وقد يكون ذلك أمرًا جيدًا في الواقع. هذا لأنه يعني أنه إذا لم تتمكن من توفير الوقت أو المال للسفر إلى لاس فيغاس حيث يتم عقد الحدث كل عام، فيمكنك الآن الإستمتاع به من منزلك.

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كما سيتم منح الشركات والعلامات التجارية الصغيرة فرصة أفضل للتنافس على إهتمام الجمهور. ووفقا للمنظمين، فقد صرحوا بالقول : ” سيسمح التنسيق الجديد للمشاركين بالإستماع إلى مبتكري التكنولوجيا، والإطلاع على أحدث التقنيات وإطلاق أحدث المنتجات، والتفاعل مع العلامات التجارية العالمية والشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم “.

سيُعقد حدث CES 2021 في الفترة من 6 إلى 9 يناير 2021. لسنا متأكدين تمامًا من كيفية عمل ذلك حتى الآن ولكن من المفترض أن تظهر المزيد من التفاصيل في الأشهر القادمة.