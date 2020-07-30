بعد إنخفاض المبيعات بنسبة 15% في النصف الأول، السوق الصيني قد يخسر المزيد في النصف الثاني

فاطمة أيت طالب - دبي - تتنبأ مؤسسة Digitimes Research المتخصصة في بحوث السوق بأن الشركات الصينية المصنعة للهواتف الذكية هي الآن في طريقها للإبلاغ عن إنخفاض مزدوج الرقم في النصف الثاني من هذا العام. في حين أن النصف الأول كان مضطربًا بسبب وصول COVID-19، فإن النصف الثاني سيُظهر أيضًا تحسنًا بسيطًا بسبب الوضع الإقتصادي العام وإستمرار جائحة كورونا في بعض الأسواق الكبرى.

الشركات الأربعة الكبرى من الصين، ونقصد هنا كل من Huawei و Oppo و Vivo و Xiaomi حصدت 82.3 في المئة من إجمالي مبيعاتها في الوطن الأم بسبب قيود التصدير حيث لم يتمكن المستخدمون ببساطة من شراء هاتف ذكي جديد في هذه الأوقات المضطربة.

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بالنظر إلى النتائج الفصلية، كانت الشحنات في الربع الثاني قد بلغت 157 مليون وحدة، وهذا ما يمثل زيادة بنسبة 43.3 في المئة عن الربع الأول، ولكن هذا يمثل إنخفاضًا بنسبة 15.2 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. من بين الشركات الكبرى، شهدت Huawei نموًا سنويًا بنسبة 2.1 في المئة على مستوى الشحنات، بينما إنخفضت شحنات Oppo و Vivo بنسبة تتألف من رقم واحد، في حين تلقت شركة Xiaomi أكبر إنخفاض بحيث تراجعت مبيعاتها بنسبة 27.1 في المئة.

تتوقع الشركات الصينية ومتاجر التجزئة الإرتداد مرة أخرى مع إطلاق المزيد من هواتف 5G المتوسطة السعر التي يبدأ سعرها من نحو 150 دولار أمريكي في النصف الثاني من العام 2020. ومع ذلك، من غير المرجح أن تكون الأرقام الإجمالية للعام 2020 مطابقة لأرقام العام 2019 بسبب الوضع الإقتصادي على الصعيد العالمي.