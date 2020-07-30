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كتب: ضياء السقا
قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الديار المصرية، أنه على المسلم إطاعة أولي الأمر خاصة في الأمور التي تمس صحة حياة الجميع، مشيرا إلى أن منع صلاة العيد في المساجد أو الساحات ليس إلا حفاظا على أرواح المواطنين وحمايتهم من أي خطر.
وأضاف "عاشور" خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن صلاة العيد سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم تصلى في المنزل ولصاحبها أجر الصلاة في المسجد أو الجماعة تحت الحكم الشرعي "من حبسه العذر له الأجر".
وعن كيفية أداء صلاة العيد في المنزل قال مستشار مفتي الديار المصرية أن صلاة العيد ركعتان بنفس الكيفية التي كان الناس يصلونها في الساحات والمساجد؛ ركعتين في الأولى سبع تكبيرات غير الإحرام، والثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، بدون خطبة.
وفي سياق متصل، أعلنت دار الإفتاء المصرية، الأربعاء، عن مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك في المدن المصرية المختلفة.
وكانت الإفتاء قد أعلنت أن غدا الجمعة 31 يوليو، أول أيام عيد الأضحى المبارك.
ووفقاً للمواعيد التي نشرتها دار الإفتاء، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، فإن صلاة العيد بالقاهرة ستكون في تمام الساعة 05:38 صباحًا، وبالإسكندرية الساعة 05:41 صباحًا، وبأسوان الساعة 05:42 صباحًا.
وفيما يلي المواعيد في محافظات ومدن مصر:
كانت هذه تفاصيل خبر الإفتاء تعلن مواعيد صلاة عيد الأضحى.. وتوضح طريقة أدائها في المنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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