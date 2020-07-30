كتب: ضياء السقا
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الجمعة أول أيام عيد الأضحى المبارك، يشهد طقسا مائلا للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحا، و طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80 % .
وتوقع الخبراء في بيان، أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وتوقعات بنشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون رعدية أحيانا.
وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، معتدل على شمال وجنوب الصعيد.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة:
القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25
الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 25
مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21
سوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26
قنا العظمى 46 درجة والصغرى 28
سوان العظمى 46 درجة والصغرى 31
كانت هذه تفاصيل خبر رطوبة 80% وأمطار رعدية على بعض المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أول أيام العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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