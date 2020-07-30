شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بث مباشر.. شاهد إطلاق مستكشف ناسا للمريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدو حالة الطقس جيدة بالنسبة لناسا لإطلاق مستكشف Perseverance التابع لناسا لكوكب المريخ، حيث إن مهمة المريخ الثالثة في غضون أسبوعين جاهزة للانطلاق من محطة كيب كانافيرال الجوية في فلوريدا، فالمركية على منصة الإطلاق وجاهزة للتوجه إلى المريخ، ويمكنك مشاهدة الإطلاق التاريخي الكامل مباشرةً فى تمام الساعة 1:50 دقيقة بتوقيت القاهرة.

وفقا لما ذكره موقع "cnet"، ستقوم وكالة ناسا ببث الحدث على الهواء مباشرة عندما تقلع المركبة داخل صاروخ Atlas V التابع لـ United Launch Alliance.

أعلنت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) في 22 يوليو، أن البعثة اجتازت مراجعة الاستعداد للطيران، والتي تتضمن تقييمًا للتأهب للمركبة الفضائية والصواريخ والإجراءات والأفراد.

وقال مات والاس ، نائب مدير مشروع بعثة مستكشف ناسا، "المريخ وجهة صعبة، ولا نأخذ أي شيء كأمر مسلم به".

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سيعتمد الإطلاق على الطقس والعوامل التقنية، وقد تأخرت في وقت سابق بسبب مشاكل فنية، كما أنه مرت تسع سنوات تقريبًا منذ أن أرسلت ناسا مركبتها السابقة Curiosity إلى المريخ.

ويعد المستكشف الجديد Perseverance، هو الروبوت الأكثر تقدما الذي ترسله ناسا إلى سطح المريخ، والذى بمجرد أن ينزل في Jezero Crater، وهي منطقة ذات تاريخ من الماء قديما، ستبدأ المهمة في البحث عن علامات الحياة الميكروبية القديمة.

لن يذهب المستكشف وحده إلى المريخ، فإنه يحمل طائرة هليكوبتر تجريبية تسمى Ingenuity، وتعد مهمة وكالة ناسا هي واحدة من عدة عمليات إطلاق إلى المريخ في إطار فرصة محدودة هذا العام عندما يكون الكوكب الأحمر في وضع ملائم بالنسبة للأرض.

يعني فقد هذه النافذة الانتظار حتى عام 2022 للفرصة التالية، ونجحت الإمارات العربية المتحدة في إطلاق مسبار الأمل الخاص بها في 20 يوليو، وأطلقت الصين مسبارها ومركبها المتجول في 23 يوليو، ومن المقرر أن تصل جميع البعثات الثلاث إلى المريخ في فبراير 2021.