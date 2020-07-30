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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قبل ما تتابع إطلاق اليوم.. اعرف رحلات هبوط ناسا على سطح المريخ والان مع تفاصيل الخبر
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تمت زيارة سطح كوكب المريخ من جانب ثمانية مركبات فضائية تابعة لناسا وستكون المثابرة هى التاسعة، ولكنها الأولى التي تتضمن جمع عينات لإعادتها إلى الأرض.
وتقول وكالة ناسا إن المهمة ستعرض أيضًا تقنيات رئيسية للمساعدة فى الاستعداد للاستكشاف الروبوتى والبشرى فى المستقبل، وذلك سيحدث ربما فى غضون عقد من الزمن.
كان أول من وصلوا إلى الكوكب الأحمر هم Viking 1 و Viking 2، اللتان هبطتا فى عام 1976 للبحث عن علامات الحياة.
على الرغم من أن التقنيات قدمت رؤية جديدة لسطح المريخ، إلا أنها فشلت في الكشف عن أدلة على الحياة، ثم هبطت سوجورنر، أول مستكشف للمريخ في ناسا، في عام 1997.
وأرسلت الوكالة ثلاث مستكشفين آخرين، وهم سبيريت واوبرتيونيتى وكيوريوسيتى، منذ ذلك الحين، كما أرسلت وكالة ناسا بنجاح ثلاثة مركبات هبوط وهم باثفايندر، فينيكس، إنسايت.
جدير بالذكر أنه ستنطلق المهمة، التى تصل تكلفتها إلى 2.4 مليار دولار اليوم من قاعدة كيب كنافيرال فى فلوريدا، وستكون على متن الصاروخ أطلس 5 الذى صنعته شركة يونايتد لونش ألاينس، وهى شراكة بين بوينج ولوكهيد مارتن، ومن المتوقع أن تصل المركبة، وهى فى حجم السيارة، إلى المريخ فى فبراير.
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