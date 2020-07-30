شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تكشف عن هاتفها الجديد الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المدون الشهير Jon Prosser أن جوجل عازمة على طرح هاتفها المنافس Pixel 4a في الثالث من أغسطس المقبل، وتبعا لعدد من المواقع المتخصصة بشؤون التقنية فإن إيقاف جوجل لمبيعات هواتف Pixel 3a و Pixel 3a XL في متاجرها يدل على أنها تتحضر لإطلاق نسخها الأحدث من هواتفPixel .

ورغم السعر المنافس لهاتف Pixel 4a المنتظر، والذي يتوقع ألا يتجاوز الـ 350 دولارا، فإن الجهاز من المفترض أن يحصل على معالجاتSnapdragon 730 ثمانية النوى عالية الأداء، كما تشير بعض الشائعات إلى أن جوجل تنوي طرح نسخ أكثر تطورا منه، مزودة بمعالجاتSnapdragon 765G التي ستمكنها من العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

ومن المفترض أن يحصل الهاتف أيضا على شاشات OLED بمقاس 5.81 بوصة، بدقة عرض تعادل (2340/1080) بيكسل، قادرة على عرض فيديوهات Full HD+.

كما ستزود هذه الأجهزة بماسح لبصمات الأصابع، وذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت، وذاواكر تخزين داخلية 64/128 جيجابايت، وبطاريات بسعة 3080 ميلي أمبير، إضافة لشرائح NFC للدفع الإلكتروني.

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أما الكاميرا الأمامية فيها فستكون بدقة 8 ميجابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه، والكاميرا الأساسية ستكون ثلاثية العدسة.

وتأتى خذخ الخطوة بعد أن قررت شركة "جوجل" تأجيل إطلاق هاتفها، بعدما تأجل أكثر من مرة بسبب جائحة كورونا المستجد، وكانت تقارير عديدة فى أوائل أبريل الماضى قد سربت الشكل المتوقع لهاتف Pixel 4a، وتوقعت مصادر سابقة أن يتم إطلاق Pixel 4a فى يوليو أو أغسطس.