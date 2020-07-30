تكنولوجيا: هواوي تعلن رسمياً عن سوارة BAND B6 الذكية بتحسينات ومميزات جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة هواوي اليوم عن إصدارها الجديدة من السوارات الذكية BAND B6، التي تنطلق بمجموعة من التحسينات والمميزات، وتتوفر للشراء بدءاً من 6 من أغسطس.

تأتي سوارة HUAWEI BAND B6 بنفس فكرة التصميم الذي قدمت به هذه السلسلة، حيث تدعم BAND B6 المستخدم كسوارة وسماعة بلوتوث، كما يتميز الإصدار الجديد بشاشة 3D ملونة ومرنة بحجم 1.53 إنش، مع كثافة عرض 326 بيكسل لكل إنش، مع سطوع تكيفي وفقاً للإضاءة المحيطة.

وتضم سوارة HUAWEI BAND B6 الذكية رقاقة معالج Kirin A1 التي طورت من هواوي، والتي تدعم معايير البلوتوث 5.2، كما تتضمن السوارة الذكية اثنان من الميكروفونات لدعم خفض الضوضاء، كما تأتي السوارة بخوارزمية جديدة ومحسنة للصوتيات، لدعم المستخدم بتجربة أكثر وضوحاً في المكالمات الصوتية.

وتدعم Band B6 إتصال اثنان من الأجهزة، كما تدعم إعطاء الأوامر للمساعد الرقمي لإجراء المكالمات، أيضاً تؤكد هواوي على أن السوارة الذكية يمكن أن تدعم المستخدم بعمر شحن يصل إلى 8 ساعات من التحدث في المكالمات، كما يمكن شحن السوارة لمدة 10 دقائق للحصول على عمر شحن يصل إلى 4 ساعات، وتدعم السوارة الشحن عبر منفذ USB C.

أيضاً عند إستخدام Band B6 كسماعة بلوتوث تقدم هواوي تصميم للغطاء من السيليكون السائل مع تصميم يتوافق بشكل جيد مع أذن المستخدم.

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وتدعم سوارة HUAWEI Band B6 متابعة الحالة الصحية للمستخدم من رصد ضربات القلب، وحالة المستخدم أثناء النوم، ومع رصد الإجهاد، ونسبة الأكسجين في الدم، من بين مميزات أخرى.

كما أدرجت Band B6 في برنامج أبحاث صحة القلب لدعم إكتشاف الخلل في ضربات القلب، وإدراك عدم إنتظام التنفس أثناء النوم، أيضاً يمكن للسوارة الذكية أن تدعم رصد عدد 9 من الأنشطة الرياضية، مع تسجيل وتحليل للبيانات في الوقت الفعلي.

أيضاً تعمل سوارة Band B6 على دعم المستخدم في تنبيهات ورسائل التذكير، مع دعم ضبط تنبيهات بوقت محدد للمهام المختلفة، وتدعم مسح QR، والتحكم في تشغيل الموسيقى، وإلتقاط الصور عند بعد.

ومن المقرر أن تتوفر سوارة Band B6 الذكية بألوان الأحمر، والأسود، والتيتانيوم الفضي، وأيضاً البني، حيث تنطلق للبيع في السوق الصيني بدءاً من 6 من أغسطس.

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