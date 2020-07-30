تكنولوجيا: سامسونج تسجل زيادة في الأرباح بنسبة 23% في الربع الثاني من 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت شركة سامسونج تقريرها المالي للربع الثاني من عام 2020، والذي كشفت فيه عن تسجيل زيادة في الأرباح بنسبة 23% عن نفس الربع من العام الماضي.

في تقرير سامسونج المالي للربع الثاني من عام 2020 الذي يبدأ من شهر أبريل وحتى شهر يونيو، كشفت الشركة عن تحقيق أرباح بقيمة 6.81 مليار دولار، حيث إستطاعت أن تحقق هذه الأرباح رغم إنخفاض الإيرادات،حيث إستطاعت سامسونج أن تحقق الإستفادة من إتجاه الكثيرين لشراء شرائح الذاكرة في الفترة الأخيرة، كما اتجهت الشركة لرفع الأسعار وتحقيق الأرباح.

ويعود إتجاه الكثيرين لشراء شرائح الذاكرة نتيجة لإنتقال العمل والدراسة إلى البيت، وحاجة الخوادم ومراكز البيانات للتطوير، وبالتالي تطوير شرائح الذاكرة المستخدمة.

من جانب أخر إستطاعت شركة سامسونج أن تحقق أرباح للمرة الواحدة عبر ابل، نتيجة لعدم تنفيذ ابل شروط العقد في طلبات التوريد لشاشات OLED نتيجة لإنخفاض الطلب على هواتف الأيفون، مما أدى إلى فرض العملاق الكوري غرامة مالية على ابل.

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ولقد أكدت سامسونج في توقعاتها للفترة القادمة أن الإصدارات الجديدة من الشركة ستحقق زيادة في إيرادات الشركة، بشكل خاص مع إطلاق منصات الألعاب الجديدة في الأسواق والتي من شأنها أن تعزز مبيعات شرائح الذاكرة العشوائية من جديد لكروت الشاشة.

أيضاً تقدم العملاق الكوري خلال حدث Unpacked مجموعة من الإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية التي تشمل سلسلة هواتف Note 20، وهاتف الشركة القابل للطي Galaxy Z Fold 2، مع الإصدارات الجديدة من الأجهزة اللوحية والسماعات الذكية التي ستدفع مبيعات وإيرادات الشركة من جديد.

يذكر أن شركة سامسونج أوضحت خلال إعلانها الأخير توقعات الشركة لمستقبل أجهزة التلفاز التي تتتميز بشاشات quantum dot البديلة لشاشات OLED، والتي إستثمرت في تطويرها سامسونج المليارات لتشييد منشأه صناعية لمنافسة LG في الأسواق بالأجهزة المميزة بالتقنية الجديدة خلال الفترة القادمة.

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