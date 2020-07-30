الأرصاد تكشف حالة الطقس يوم عرفة بالقاهرة ومحافظات الصعيد

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحا، وطقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80 % .

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وتوقعات بنشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون رعدية أحيانا.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 25

الإسكندرية 31 25

وادى النطرون 34 25

طنطا 34 24

شبين الكوم 35 25

دمنهور 33 25

بلطيم 31 25

مطروح 29 22

السلوم 32 21

سيوة 39 23

بورسعيد 31 26

دمياط 30 25

الزقازيق 36 25

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 37 24

السويس 36 24

العريش 33 22

رفح 32 23

رأس سدر 38 25

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نخل 38 21

نويبع 39 30

طابا 36 28

كاترين 37 24

الطور 36 26

شرم الشيخ 42 30

الغردقة 38 30

مرسى علم 37 28

الفيوم 37 25

بنى سويف 38 24

المنيا 39 24

أسيوط 41 24

سوهاج 42 26

قنا 44 28

الأقصر 46 29

أسوان 46 29

إدفو 46 28

أبوسمبل 44 28

الوادى الجديد 45 24

الشلاتين 39 27

ابورماد 39 28

حلايب 35 30

رأس حدربة 36 28