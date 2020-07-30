شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البرازيل تحقق مع فيس بوك بسبب خدمة واتس آب للدفع.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت وثيقة مراقبة مكافحة الاحتكار في البرازيل من شركة فيس بوك شرح هيكل رسوم خدمة المدفوعات قصيرة الأجل التي تم إطلاقها في يونيو بالشراكة مع معالج البطاقات Cielo SA، وذلك وفقًا للوثيقة التى اطلعت عليها رويترز، حيث تم حظر الخدمة على منصة رسائل WhatsApp على فيس بوك من قبل البنك المركزي البرازيلي بعد ثمانية أيام من الإطلاق.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد فرض فيس بوك على التجار رسومًا بنسبة 4٪ لكل معاملة، أى أعلى من أسعار السوق، ولكن التحويلات بين الأفراد كانت مجانية، وقالت هيئة الرقابة Cade، إنها تريد فهم الأساس المنطقي للرسوم ومعرفة ما إذا كانت الصفقة قد منعت معالجات البطاقات الأخرى من الانضمام إلى منصة الدفع لأن Cielo تهيمن على سوق البرازيل بحصة 40٪.

وقال فيس بوك وCielo إن الاتفاق لا يمنع الآخرين من الانضمام، كما طلبت هيئة مكافحة الاحتكار من فيس بوك أن تشرح كيف توصلت إلى اتفاقيات مع Cielo ومصدري البطاقات Nubank و Banco do Brasil SA و Sicredi.

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وكان فيس بوك قد أطلق في يونيو الماضى ميزة الدفع عبر واتس آب فى البرازيل، حيث قال "مارك زوكربيرج" الرئيس التنفيذى لفيس بوك وقتها في منشور عبر حسابه الرسمي على فيس بوك:"بدأنا إطلاق المدفوعات للأشخاص الذين يستخدمون واتس آب في البرازيل، ونحن نجعل إرسال الأموال وتلقيها سهلاً مثل مشاركة الصور، نحن أيضًا نمكّن الشركات الصغيرة من إجراء المبيعات مباشرةً عبر واتس آب".

واستكمل "زوكربيرج": "للقيام بذلك، نحن نعتمد على Facebook Pay، والذي يوفر طريقة آمنة ومتسقة لإجراء المدفوعات عبر تطبيقاتنا، وأود أن أشكر جميع شركائنا على جعل ذلك ممكنًا، ونحن نعمل مع البنوك المحلية، بما في ذلك Banco do Brasil وNubank وSicredi وكذلك Cielo، معالج المدفوعات الرائد للتجار في البرازيل.