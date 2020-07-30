تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تفاصيل تصميم هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Fold 2 في صور ثلاثية الأبعاد مؤخراً كشفت عن تصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، مع شاشة خارجية مميزة بحجم أكبر.

تتجه الأضواء مؤخراً إلى إصدار سامسونج المرتقب من الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Fold 2، حيث رصد الهاتف في تسريبات مصورة حية، ومن جديد جاءت صور مسربة لتقدم تفاصيل أكثر حول هذا الإصدار.

تقدم شركة سامسونج هاتف Galaxy Z Fold 2 القادم بتصميم جديد خلال حدث Galaxy Unpacked في 5 من أغسطس، واليوم قدمت صور ثلاثية الأبعاد نظرة أوضح على تصميم الهاتف الذي يأتي بتحسينات في التصميم، مع ثقب في الشاشة للكاميرة الأمامية، كبديل للنتوء العلوي في الشاشة الداخلية.

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كما يأتي هاتف Galaxy Z Fold 2 بشاشة خارجية بحجم كامل كبديل للشاشة الخارجية صغيرة الحجم المقدمة في الإصدار السابق، حيث أشارت تسريبات سابقة إلى أن شاشة الهاتف الداخلية تأتي بحجم 7.7 إنش، بينما تأتي الشاشة الخارجية بحجم 6.23 إنش.

أيضاً تكشف الصور عن إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية في هاتف Galaxy Z Fold 2 بتصميم يحاكي كاميرة Galaxy Note 20 Ultra المرتقب.

ومن المتوقع أن يضم هاتف Galaxy Z Fold 2 رقاقة معالج Snapdragon 865 Plus، كما يأتي بقدرة بطارية 4356 mAh، ويدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 15W، لذا نترقب تفاصيل أكثر حول هذا الإصدار في مؤتمر سامسونج القادم في شهر أغسطس المقبل.

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