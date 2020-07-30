سماعات AirPods المستقبلية يُمكن أن تتبنى تكنولوجيا تمرير الصوت عبر العظام

فاطمة أيت طالب - دبي - الصوت في الأساس عبارة عن موجات وإهتزازات، ولهذا السبب ليس من المفاجئ معرفة أن بعض الشركات المتخصصة في منتجات الصوت تعتمد على تلك الإهتزازات لإنشاء سماعات تستخدم تكنولوجيا توصيل الصوت عبر العظام لتوصيل الصوت إلى المستمع. ومع ذلك، فإن سماعات الأذن هذه ليست شائعة تمامًا، ولكن ربما يُمكن لسماعات AirPods المستقبلية إستخدام هذه التكنولوجيا.

وفقًا لبراءة إختراع تم إكتشافها من قبل موقع Apple Insider، فيبدو أن شركة آبل تستكشف الإستخدام المحتمل لتكنولوجيا توصيل الصوت عبر العظام في سماعات AirPods المستقبلية. بالطبع، يبقى أن نرى ما إذا كانت ستقوم بذلك أم لا، ولكن هناك بعض المزايا لإستخدام توصيل الصوت عبر العظام والتي قد تُقنع آبل بتطوير مثل هذا المنتج.

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أولاً، توصيل الصوت عبر العظام سيعمل مع الجميع، حتى أولئك الذين يُعانون من ضعف السمع. ثانيًا، نظرًا لأنها لا تدخل بالضبط في قنوات الأذن، فإن الأجهزة الصوتية ذات التوصيل العظمي ستترك المستخدم حرًا في إستيعاب الضوضاء المحيطة، والتي قد تكون مفيدة عندما تكون في الأماكن العامة وتحتاج إلى أن تكون على دراية بأشياء مثل حركة المرور أو إجراء محادثات. كما أنه من الممكن إستخدامها حتى تحت الماء.

نعتقد أنه عندما يتم تضمين مثل هذه التكنولوجيا في أجهزة مثل نظارات الواقع المعزز يمكن أن تُحسن الوظائف بشكل كبير، فالمستخدمين لن يكونوا بحاجة إلى إبقاء أنفسهم بعيدين عن العالم الخارجي. ومع ذلك، نظرًا لأن هذه مجرد براءة إختراع، فلا يوجد ما يؤكد أن شركة آبل ستقوم بتحويل هذا إلى منتج فعلي، لذلك لا تتحمس كثيرًا الآن.