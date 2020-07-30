تكنولوجيا الشحن السريع من Oppo تتسبب ربما في تقليص عمر البطارية بشكل أسرع

فاطمة أيت طالب - دبي -

أصبحت تقنيات الشحن السريع شائعة في هواتفنا الذكية اليوم، وأحدث مثال على ذلك الإعلان عن تقنية Quick Charge 5 من قبل شركة كوالكوم مؤخرًا. ومع ذلك، فإن لتقنية الشحن السريع تأثير على الصحة العامة للبطارية، ويبدو أن تقنية Oppo تتسبب في تدهور صحة البطارية أسرع مما تدعي الشركة.

كشفت شركة Oppo مؤخرًا عن تكنولوجيات جديدة للشحن السريع بقوة 125W و 65W، وهي التقنيات التي تبدو رائعة على الورق، ولكن وفقا لمجموعة من الباحثين الإيطاليين، فقد قاموا بإختبار تقنية الشحن السريع لشركة Oppo ووجدو أنه بعد 255 دورة من الشحن بقوة 65W، إنخفضت سعة البطارية إلى 85%.

كانت الشركة قد ادعت سابقًا أنه مع تقنية الشحن الخاصة بها، سيستغرق الأمر حوالي 800 دورة قبل أن تصل سعة البطارية إلى 80%. على إفتراض أنك تقوم بشحن البطارية بالكامل كل يوم، فهذا يعني أن الأمر سيستغرق نحو عامين للوصول إلى هذا المستوى. ومع ذلك، إذا كان ما توصل إليه الباحثين الإيطاليين صحيحًا، فهذا يعني أن بطارية هاتفك ستصل إلى 85% في أقل من عام بقليل، وهو أمر غير جيد بكل وضوح.

الآن، لسنا متأكدين من مدى دقة هذه الإختبارات، لذا ربما لا تعتبرها دقيقة في الوقت الحالي. ومع ذلك، كما قلنا، فإن الشحن السريع له تأثير على صحة البطارية بشكل عام لذلك قد يكون أمرًا يجب مراعاته في المستقبل.