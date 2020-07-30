شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة سيارات أمريكية تستأجر كلاب روبوتية لمسح مصنعها بأشعة الليزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمت شركة سيارات أمريكية إلى فريق العاملين بها، كلاب روبوت رباعية الأرجل تسمى Fluffy وSpot، حيث أعلنت الشركة عن إضافة آلات Boston Dynamics في مصنعها في ميشيجان لمساعدة الموظفين البشريين في عدد من المهام، حيث سيتم استخدام الثنائي لمسح المصنع بالليزر وكاميرات عالية الوضوح لجمع البيانات حول كيفية إعادة تجهيز المرافق.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن أن يستغرق التوثيق الكامل لمصنع واحد ما يصل إلى أسبوعين، ولكن استخدام الروبوتات سيقلص الوقت بمقدار النصف وبجزء من التكلفة.

كما تم بيع Boston Dynamics رسميًا للاستخدام التجاري والصناعي الشهر الماضي بسعر 74،500 دولارًا، ويبدو أن الشركة لجأت بسرعة للعرض.





ويعد Fluffy، هو الاسم الذي أطلقه معالج الروبوت Paula Wiebelhaus ، هو أحد النموذجين اللذين تستأجرهما شركة السيارات من شركة الروبوتات ، إلى جانب نموذج آخر احتفظ بالاسم الأصلي Spot.

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يمسح الثنائى أرضية المصنع مع مساعدة المهندسين في تحديث التصميم الأصلي بمساعدة الكمبيوتر الذي يتم استخدامه عند الاستعداد لإعادة تجهيز المصانع.





قال مارك جودريس، مدير الهندسة الرقمية في شركة السيارات: "نقوم بتصميم وبناء المصنع.. بعد ذلك، على مر السنين، يتم إجراء تغييرات نادرا ما يتم توثيقها، مضيفا: "من خلال جعل الروبوتات تفحص منشآتنا، يمكننا أن نرى ما يبدو عليه الآن وبناء نموذج هندسي جديد، ثم يتم استخدام هذا النموذج الرقمي عندما نحتاج إلى إعادة تجهيز المصنع لمنتجات جديدة".

وأوضح جوديريس، أنه قبل البرنامج التجريبي، استخدم الموظفون حاملًا ثلاثي القوائم لمسح المنشأة وسيتعين عليهم التوقف عند كل موقع لبضع دقائق من أجل جمع بيانات المنطقة، لذلك قد يستغرق مسح مصنع واحد أسبوعين بكن بمساعدة Fluffy ، يمكننا القيام بذلك في نصف الوقت''.

يكلف البروتوكول السابق أيضًا حوالي 300000 دولار، ولكن استخدام Fluffy و Spot لمسح المصانع سيكون جزءًا من التكلفة.