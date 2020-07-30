تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية تغيير لغة لوحة المفاتيح على نظام Windows 10

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كيفية تغيير لغة لوحة المفاتيح على Windows 10
يمكنك تغيير لغة لوحة المفاتيح دون تغيير اللغة التي يستخدمها Windows على الشاشة، وهذا مفيد للوصول إلى علامات التشكيل والأحرف المتخصصة الأخرى، أو للكتابة على لوحة مفاتيح ذات تخطيط لغة مختلف.
1. اضغط فوق Start (ابدأ) ثم فوق رمز Settings (الذي يشبه الترس).
2. اضغط على "الوقت واللغة"، استخدم الإعدادات لإضافة لغة لوحة مفاتيح جديدة.
3. في جزء التنقل الموجود على اليمين ، اضغط فوق "اللغة".
4. في قسم "اللغات المفضلة" ، اضغط فوق لغتك ثم اضغط فوق "خيارات".
5. قم بالتمرير لأسفل إلى "لوحات المفاتيح" ثم اضغط فوق "إضافة لوحة مفاتيح"، ستجد ما تريد في القائمة المنبثقة، انقر فوق لغة لوحة المفاتيح التي تريد إضافتها.
6. أغلق الإعدادات وبمجرد إضافة لغة لوحة مفاتيح ثانية إلى Windows، سيظهر زر التحكم في اللغة في شريط المهام، في الركن الأيمن السفلي من الشاشة، اضغط فوقه، وفي القائمة المنبثقة التي تظهر، اختر اللغة التي تريد استخدامها مع لوحة المفاتيح، ويمكنك دائمًا العودة إلى شريط المهام للرجوع إلى لغة لوحة المفاتيح الأصلية.
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