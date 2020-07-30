شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Cove سوار للعنق للمساعدة على الاسترخاء والحد من التوتر والضغط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت شركة Feelmore Labs سوارا للعنق أطلقت عليه اسم Cove ، والذى يلتف حول العنق فوق الأذنين ليبدأ بالاهتزاز، إذ تقول الشركة أن ارتداءه لمدة 20 دقيقة فى اليوم، سيجعل المستخدم أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الضغط ويصبح أكثر قدرة على الاسترخاء والنوم.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، يصدر Cove اهتزازات "لطيفة وصامتة" على الجلد خلف أذنيك، والتى وفقًا للدراسات، تفسد المستخدم بدلاً من الصدمات الكهربائية، حتى عند انخفاض الطاقة، يُعتقد أن هذا التحفيز الميكانيكى مؤثر ولكنه أقل عملًا بكثير.

وفى تجارب ما وراء الكواليس، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين أبلغوا عن أعراض القلق الذاتى شهدوا انخفاضًا على مدى أربعة أسابيع.

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يتم إقران الجهاز، بطبيعة الحال، مع تطبيق الهاتف الذكى لنظامى التشغيل iOS و Android والذى يمكن استخدامه لتتبع تقدمك، وفى المستقبل يمكن للجهاز أيضًا تطوير "قياسات الإجهاد" لتحديد مدى إجهادك أو معدل ضغطك بشكل أفضل، والبحث عن طرق لإدارتها.

ووفقا للشركة، لن تكون بحاجة إلى أن تجلس بهدوء فى غرفة مظلمة أثناء تشغيل Cove بدلاً من ذلك، يمكنك قضاء الوقت فى العمل أو فى مكالمة فيديو أو ممارسة التمارين بينما يعمل الجهاز.

بطبيعة الحال ، كما هو الحال مع أى قطعة تقنية كهذه ، لا يمكننا التأكد من فعاليتها حتى يتم إجراء المزيد من الأبحاث، لكن ستظهر المزيد من التفاصيل عمد طرح Cove فى المتاجر هذا الخريف، بسعر لم يتم الكشف عنه حتى الآن.