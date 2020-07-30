شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح أداة مجانية للنسخ الاحتياطى على هواتف أيفون.. اعرف مزاياها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضافت Google فى العام الماضى نسخًا احتياطيًا تلقائيًا من هواتف Android إلى Google One ، وهو برنامج "عضوية" تابع للشركة يتضمن مساحة تخزين Drive ومشاركة العائلة وعددًا قليلاً من الامتيازات الأخرى، وكان من المنطقى أن تقوم Google بنسخ هذه المزايا فى Android ، ولكن أعلنت الشركة اليوم أنها ستفعل الشيء نفسه قريبًا لمستخدمىiPhone أيضًا، وسواء كنت تستخدم جهاز Android أو iPhone ، فإن ميزة النسخ الاحتياطى للهاتف ستكون مجانية، بغض النظر عما إذا كان لديك اشتراك فى Google One أم لا.

وهذا يعنى أن الأشخاص الذين لا يدفعون مقابل سعة تخزين Drive الإضافية فى Google One سيكون لديهم 15 جيجابايت لتقسيمها بين Gmail و Drive والصور والآن النسخ الاحتياطى للهاتف.

يمكن لمستخدمى iPhone إدارة النسخ الاحتياطية لهواتفهم من خلال تطبيق Google One الجديد الذى سيصدر قريبًا؛ وسيتم تخزين الصور ومقاطع الفيديو وجهات الاتصال وأحداث التقويم فى حسابك على Google

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، ستكون الميزة أكثر فائدة للأشخاص الذين يدفعون مقابل Google One – وتتضمن خطة العضوية الأساسية سعة تخزين تبلغ 100 جيجابايت مقابل دولارين شهريًا، وهو ما يكفى لجعل Drive والصور ونسخ الهاتف احتياطيًا أكثر جدوى، ولكن بصرف النظر عما إذا كنت تدفع مقابل Google One أم لا ، فلا ضرر من وجود خيار آخر للنسخ الاحتياطى لهاتفك.

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وتشتمل عضويات Google One المدفوعة على مساحة تخزين يمكنك مشاركتها مع ما يصل إلى خمسة أفراد آخرين من العائلة، ودعم مباشر للعملاء ومزايا مختلفة.

سيتضمن تطبيق Google One الجديد لنظام iOS أيضًا File Manager ، مما يجعل تنظيف البيانات المختلفة التى قد تستهلك مساحة التخزين أسهل بكثير، وهذا متاح بالفعل على الويب، ولكن نظرًا لمدى اعتمادنا جميعًا على هواتفنا هذه الأيام، فمن المستحسن توفيره فى التطبيق أيضًا.

وستتوفر الميزات الجديدة للمستخدمين مجانًا على Android من خلال متجر Play "فى الأيام القادمة" ، بينما سيكون تطبيق Google One iOS "متاحًا قريبًا".