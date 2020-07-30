شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أدوبى توفر بعض مميزات نسخة Photoshop للكمبيوتر إلى iPad والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفرت شركة أدوبى ميزات جديدة إلى إصدار iPad من تطبيق Photoshop لجعلها على قدم المساواة مع إصدار سطح المكتب من البرنامج، حيث أضافت الشركة فى الماضى بالفعل العديد من الميزات على سطح المكتب إلى التطبيق، وقد أضافت الآن ميزة أخرى إليه.

وبحسب موقع TOI الهندى، فتسمى هذه الميزة Refine Edge Brush التى تتيح للمستخدمين تحسين منطقة حدود الصورة أو الكائن، وقد أصبحت أداة Refine Edge Brush متاحة الآن لأجهزة iPad والتحديث متاح الآن للتنزيل عبر متجر تطبيقات أبل.

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وعادةً ما يعتمد مستخدمى Photoshop على فرشاة Refine Edge لإضفاء مزيد من التحسين على صورهم من خلال إضافة دقة إضافية إلى منطقة الحدود، كما أن الأداة مفيدة أيضًا أثناء فصل المقدمة عن الخلفية فى حالة حيث يتطلع المحررين إلى تغيير الخلفية العامة للصورة.

وستعمل الأداة على iPad مع Apple Pencil أيضًا، ووفقًا لأدوبى، تعد أداة Refine Edge Brush تحديثًا رئيسيًا للميزات لمستخدمى Photoshop على iPad وقد قاموا بتطبيق كبار مهندسيهم لنقل هذه الميزة من إصدار سطح المكتب إلى iPad، وبالإضافة إلى ذلك، أضافت أدوبى أيضًا ميزة التدوير باستخدام إيماءة بإصبعين جنبًا إلى جنب مع التكبير والتصغير وإعادة تعيين خيار التدوير باستخدام الإيماءات.