شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طائرة فضائية جديدة بإضاءة حسب الطلب ومرآة لرؤية نفسك فى انعدام الجاذبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم إطلاق Virgin Galactic في عام 2004 وبدأت في بيع التذاكر مقابل 200 ألف دولار لكل رحلة طيران شبه مدارية تتضمن انعدام الوزن.

ولعل تصميم المقصورة بسيط للغاية مع مقاعد ونوافذ ومرآة خلفية كبيرة تشكل معظم التصميم للسماح لرواد الفضاء بالتركيز على التجربة ورؤية أنفسهم خلال انعدام الجاذبية.

كما تلعب الكاميرات أيضًا دورًا رئيسيًا في التجربة، وفقًا لـ Virgin، التي تقول أن 600 من رواد الفضاء المستقبليين أوضحوا أن الصور ومقاطع الفيديو حيوية لهذه الرحلة.

لم تؤكد الشركة متى ستنطلق أول رحلة سترسل ستة رواد فضاء إلى حافة الفضاء من شركة Spaceport America، لكنها قالت إن ريتشارد برانسون سيكون في هذه الرحلة التجارية الأولية.

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هناك 600 من رواد الفضاء المستقبليين دفعوا ثمن رحلة إلى حافة الفضاء وأكثر من 400 قاموا بدفع وديعة كجزء من برنامج One Small Step لحجز فرصة شراء تذكرة عندما تصبح متاحة مرة أخرى.

وقال ريتشارد برانسون، مؤسس مجموعة فيرجن:"سنستمر في هذه الروح بينما نوسع أسطولنا، وننشئ عملياتنا ونؤكد على موقع فيرجن جالاكتيك باعتباره خط الفضاء للأرض".

وأضاف برانسون: "تم تصميم هذه المقصورة خصيصًا للسماح لآلاف الأشخاص مثلي ومثلك بتحقيق حلم رحلات الفضاء بأمان، وهذا أمر مثير للغاية."

كما تم إصدار تفاصيل بدلات الطيران، التي تم تطويرها مع UnderArmour، في وقت سابق من هذا العام، ويستمر الاختبار في نيو مكسيكو لتجهيز المركبة الفضائية.