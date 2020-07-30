شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين ألوان فتحات الـ USB المختلفة وكيف تعرف نوع كل منها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثرا ما يجد أى مستخدم عند استعمال كابل أو منفذ USB وجود ألوان مختلفة لهذا المنفذ، حيث إن هذه الألوان ليست موضوعة بدون هدف، إذ إن لكل لون من هذه الألوان دلالة تشير إلى معنى معين وتدل على خواص معينة، والتى نعرض أبرزها كما يلى:

الفرق بين ألوان منافذ USB؟

- المنفذ باللون الأبيض

يرمز هذا اللون إلى منافذ USB 1.x الذى اطلق فى عام 1996 وكان يقدم سرعة بطيئة طبعاً تقدر فقط بحوالى 12Mbps/s. وايضاً كان يرمز لمنفذ USB 1.1 الذى اطلق فى عام 1998.

-المنفذ باللون الأسود

يشير هذا اللون إلى منافذ USB 2.x التى أطلقت عام 2000 وكان يعتبر منفذ ينقل الملفات بسرعة عالية تصل الى 480Mbps/s، وهو ايضاً متوافق مع منفذ USB 1.x.

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-المنفذ باللون الأزرق

أما هذا اللون فيرمز للمنفذ الأسرع USB 3.x الذى اطلق فى عام 2008، وهو منفذ قادر على نقل البيانات بسرعة هائلة تصل الى 5Gbps/s، وهو متوافق مع منفذ USB 2.x.

- المنفذ باللون الأحمر / الأصفر:

عادة ما يستخدم هذا اللون لتمييز منفذ يكون قادر على فعل شيء واحد وهو شحن الأجهزة المختلفة، حيث يكون هذا المنفذ متصل طوال الوقت بالطاقة، حتى فى حالة وإن كان الجهاز مغلق أولا يعمل أو فى وضعية Sleep.