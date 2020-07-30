شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شحن الموبايل بالباور بانك مفيد ولا بيضره.. اعرف رأى الخبراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظرًا للاستخدام واسع النطاق للهواتف المحمولة فى هذه الأيام، من المهم جدًا الحفاظ على بطارياتها مشحونة معظم الوقت، حيث يشحن معظم مستخدمى الموبايل هواتفهم مرة واحدة يوميًا على الأقل حتى لا يضطروا إلى مواجهة الانقطاعات الناجمة عن نفاد البطارية أثناء الاتصال أو مشاهدة فيلم أو لعب لعبة أو أشياء أخرى مختلفة.

ومع ذلك، ليس من الممكن دائمًا حمل شاحن، وهنا يساعد "الباور بانك"، حيث يمكنك الاحتفاظ بهواتفك وأجهزتك اللوحية وأجهزة أخرى متنوعة مشحونة بواسطة الباور بانك أثناء تنقلك، حيث تعمل هذه الشواحن المحمولة ببساطة عن طريق تخزين الطاقة الكهربائية التى يمكن استخدامها لشحن هاتفك المحمول أو الأجهزة الأخرى لاحقًا.

وقد أصبحت "الباور بانك" شائعة واليوم يحمل العديد من مستخدمى الهواتف المحمولة جهاز الشحن المحمول هذا معهم، لكن السؤال الذى يطرح نفسه هو هل من الآمن استخدام "الباور بانك" لشحن الهاتف المحمول؟ يمكن أن يؤدى استخدام الجهد الخاطئ لشحن هاتفك المحمول إلى تلف خطير فى عمر بطارية هاتفك الذكى، لذلك، يقترح استخدام "الباور بانك" عالى الجودة والعلامة التجارية.

هل يمكن إعادة شحن "الباور بانك"؟

"الباور بانك" هى الأجهزة التى تتأكد من عدم نفاد شحن الهواتف والأجهزة الأخرى مثل الساعات الذكية والكاميرات والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وما إلى ذلك، ولشحن أجهزة مختلفة أثناء التنقل، يجب شحن "الباور بانك" نفسه، ويمكنك بسهولة شحن هذه الشواحن المحمولة من خلال جهاز كمبيوتر محمول أو مقبس حائط، وبمجرد شحنه بالكامل، يمكنك استخدامه مرة أخرى لشحن أدوات مختلفة متوافقة.

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ماذا يحدث إذا تم شحن "الباور بانك" بشكل مبالغ فيه؟

إذا تم تصميم "الباور بانك" بشكل صحيح، فلا يمكن شحنه زيادة عن قدرته الطبيعية، وفى وقت الشحن، مع اقتراب البطارية من حالتها المشحونة بالكامل، سينخفض ​​التيار من دائرة الشحن تلقائيًا إلى نقطة لا يمكن فيها زيادة شحن خلايا "الباور بانك" الخاص بك.

كم مرة يجب أن أشحن "الباور بانك" الخاص بي؟

للحفاظ على مصدر الطاقة الخاص بك فى حالة عمل جيدة، يُقترح شحنه كل ثلاثة أشهر على الأقل فى حالة عدم استخدمه، وعلى الرغم من عدم وجود دليل ملموس، فمن أجل الأداء المتفوق والعمر الأطول، يُقترح عمومًا شحن بطاريات الباور بانك حتى 80٪ فقط والتفريغ حتى 20٪، كما تأتى معظم "الباور بانك" أيضًا بمؤشر حالة الشحن.

هل يمكن استخدام هاتفى المحمول فى وقت الشحن فى "الباور بانك"؟

من الممارسات الجيدة عدم استخدام هاتفك الذكى أثناء شحنه من خلال "الباور بانك"، لأن استخدام الهاتف فى حالة الشحن قد يرفع درجة الحرارة الداخلية ويضر عمر البطارية.