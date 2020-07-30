بحثا عن آثار للحياة في المريخ..”ناسا” تطلق مركبة “بريسيرفانس” على الكوكب الأحمر

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لـ”ناسا” على “تويتر”، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن مركبة “بريسيرفانس” تنطلق، غدا الخميس، فى رحلة طويلة على متن صاروخ ألاينس أتلاس الخامس.

ولفتت إلى أنه سيتم إطلاقها من مجمع الإطلاق 41 فى محطة كيب كرنفال فى فلوريدا، وأنه سيتم بث العملية على موقعها، مشيرة إلى أن المركبة الجوالة ستبحث عن آثار للحياة على سطح الكوكب الأحمر باستخدام تقنيات متطورة تشمل كاميرات وأدوات تحليل الطقس ورادار يخترق سطح الكوكب.

وتسعى “ناسا” لاستخدام تلك المركبة في تمهيد الطريق لاستكشاف كوكب المريخ والبحث عن آثار الحياة بما تحمله من تقنيات متطورة، إضافة إلى امتلاكها طائرة عمودية مسيرة “درونز” لا يتجاوز وزنها 2 كغم، وسيكون مهمتها استكشاف المسارات الأفضل للمركبة الجوالة للعمل على سطح المريخ.

وذكرت “ناسا” أنه من المتوقع أن تصل تلك المركبة إلى المريخ في شباط 2021.

لطالما كان احتمال وجود حياة على سطح المريخ هو موضوع ذو اهتمام كبير في علم الأحياء الفلكي بسبب قرب المريخ وتشابهه للأرض. حتى الآن لم يتم إيجاد أي دليل على وجود حياة سابقة أو حالية في المريخ. ولكن الأدلة المتراكمة الآن تشير إلى أن بيئة سطح المريخ القديمة كانت تحتوي على الماء وأنها ربما كانت صالحة لعيش البكتيريا.