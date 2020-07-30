المزيد من الصور الرسمية لـ Galaxy Tab S7 و +Galaxy Tab S7 تشق طريقها إلى الويب

فاطمة أيت طالب - دبي - حصلنا في الأونة الأخيرة على العديد من التسريبات ذات الصلة بالجهازين اللوحيين Galaxy Tab S7 و +Galaxy Tab S7 اللذان من المتوقع أن تُعلن عنهما شركة سامسونج جنبًا إلى جنب مع أربع منتجات جديدة أخرى يوم 5 أغسطس. أما وقد قلنا ذلك، فنحن هنا اليوم مع صور رسمية مسربة جديدة تستعرض لنا هذين الجهازين اللوحيين من زوايا مختلفة مع تسليط الضوء على بعض الميزات الأساسية التي سيوفرانها للمستخدمين المحتملين.

هذين الجهازين سيصلان مع شاشات مختلفة، ومستشعرات بصمات الأصابع في أماكن مختلفة، فضلا عن نفس القلم S Pen الذي سيصل مع الهاتف Galaxy Note 20 Ultra والذي سيمتاز بسرعة إستجابة تبلغ 9 أجزاء من الثانية مما يجعل تجربة الكتابة على الجهاز اللوحي مماثلة لتجربة الكتابة على الورقة.

وبالنسبة للجهاز اللوحي +Galaxy Tab S7، فهو سيأتي مع شاشة AMOLED بحجم 12.4 إنش وبدقة 2800×1752 بكسل تضم مستشعر بصمات الأصابع أسفلها، وسيضم كذلك المعالج الثماني النوى +Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB على الأقل، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 1090mAh تدعم الشحن السريع بقوة 45W من خلال منفذ USB Type-C، ولكن علبة الجهاز اللوحي ستضم شاحن بقوة 15W فقط.

وعلاوة على ذلك، الجهاز اللوحي +Galaxy Tab S7 سيأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وخلفية مُزدوجة بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية علمًا أن الكاميرا الأساسية ستكون قادرة على تسجيل فيديوهات 4K بمعدل 30 إطار في الثانية. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الجهاز اللوحي سيأتي كذلك مع أربع مكبرات للصوت من شركة AKG تدعم Dolby Atmos.

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أما بالنسبة للجهاز اللوحي Galaxy Tab S7، فهو يأتي بنفس المواصفات التقنية للجهاز اللوحي +Galaxy Tab S7 بإستثناء أنه يضم شاشة LCD أصغر بحجم 11 إنش وبدقة 2560×1600 بكسل، ومستشعر بصمات الأصابع في الجانب، كما أنه يضم بطارية أصغر بسعة 7040mAh.

الهدف الرئيسي من إنشاء الجهازين اللوحيين Galaxy Tab S7 و +Galaxy Tab S7 هو منافسة كل من iPad Pro و Surface. وتحقيقًا لهذه الغاية، قامت سامسونج كذلك بإنشاء لوحة مفاتيح قابلة للفصل خصيصًا لهذين الجهازين تأتي مع لوحة تتبع كبيرة من أجل إستخدامها في وضع Samsung DeX Mode. وعلاوة على ذلك، فقد قامت سامسونج في هذين الجهازين اللوحيين كذلك بجعل نظام التشغيل في هذين الجهازين متكاملاً بعمق مع تطبيقات مايكروسوفت الإنتاجية المختلفة.

للآسف، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول أسعار هذين الجهازين اللوحيين ومتى سيصلان إلى رفوف المتاجر، ولكننا نتوقع الحصول على هذه المعلومات في القريب العاجل.