شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض ساحق لشحنات الهواتف الصينية بالنصف الثاني من 2020 بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع Digitimes عن أن مبيعات صانعي الهواتف الذكية الصينيين كانت الأكثر تضررًا من فيروس كورونا التاجى، مع توقعات بأن تزداد سوءًا، وفقًا للتقرير، من المتوقع أن يكون هناك انخفاض مضاعف على أساس سنوى فى النصف الثانى من عام 2020 للشحنات المجمعة من موردى الهواتف الصينية، ويشير التقرير إلى السبب وراء ذلك، حيث من المتوقع أن تشهد شحنات الصادرات قيودًا بسبب استمرار تفشى جائحة الفيروس التاجى فى بعض الأسواق الخارجية.

ويقال إن هذا، إلى جانب الطلب المحلى فى سوق الهواتف الذكية الصينية يؤدى إلى هذا الانخفاض المضاعف، يدعى التقرير أنه فى الربع الثانى من عام 2020 ، كانت الشحنات لا تزال منخفضة بنسبة 15.2٪ سنويًا فى سوق الهواتف الذكية فى الصين، على الرغم من أن "الشحنات توسعت بقوة بنسبة 43.3٪ على التوالى لتصل إلى 157 مليون وحدة".

استحوذت شركات الهواتف الذكية على حصة 82.3٪ من شحنات الهواتف الذكية المحلية بالصين، حيث تم تقييد الشحنات فى السوق المحلية بسبب القيود المفروضة على الصادرات، وذكر التقرير أيضًا أنه على الرغم من أن مصنعى الهواتف المحمولة فى الصين يخططون لإطلاق لهواتف 5G فى النصف الثانى من عام 2020 والتى قد يكون لها القدرة على زيادة المبيعات، ولكن نظرًا لأن الاقتصاد المحلى الصينى ضعيف وسوق العمل فاتر، فإن احتمال الاقتصاد العالمى سيعيق شحناتهم.

Advertisements

وفى الهند أيضًا، كانت هناك مشاعر معادية للصين منذ فترة تشكل تحديًا للعلامات التجارية الصينية التى احتلت الصدارة فى سوق الهواتف الذكية الهندية، وقد تفاقم هذا الأمر أكثر مع الصفقة التى تم الإعلان عنها مؤخرًا بين Google و Reliance Jio للعمل على نظام تشغيل يعمل بنظام Android للهواتف الذكية بأسعار معقولة.