شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 طرق من فيسبوك لتروج لحملاتك الإعلانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن يكون زيادة مدى وصول الحملات الإعلانية في منصات شركة فيسبوك أمرًا صعبًا بسبب مجموعة متنوعة من العوامل الخارجة عن إرادتك كمسوق رقمي، مثل إنفاق المزيد من المال أو تغيير هدفك النهائي أو تغيير الخوارزميات في فيسبوك ونظرًا لأن تحديث الحملات الإعلانية استنادًا إلى هذه المكونات عادةً ما يكون غير واقعي، فيمكنك التفكير في هذه التوصيات، حيث يمكن استخدامها جميعًا على الفور، ولكن لا تغني عن اختبار كل عنصر من عناصر الحملات الإعلانية بشكل منتظم، بحسب العربية.

توسيع الجماهير من السهل الحصول على رؤية حول الجماهير الأفضل أداءً ولكن عندما تصل الحملات الإعلانية إلى أغلب الجماهير فلن تتمكن من سحب أي قيمة إضافية من هذه الجماهير، كما أن هناك ثلاث طرق سهلة للوصول إلى جماهير جديدة لديها إمكانيات لا حصر لها.

أولاً: الجمهور المشابه، حتى إذا كنت تدير بالفعل جمهورًا واحدًا يشبهه، فلا يزال بإمكانك تعديل النسبة المئوية للتشابه للعثور على عملاء محتملين جدد. وإذا كنت قلقًا بشأن الانتقال بعيدًا جدًا عن الجمهور المبدئي ذي القيمة العالية، فيمكنك استخدام جماهير تشبه الجمهور الأصلي لديك بنسبة 3-5 في المئة.

ثانيًا: العصف الذهني، حيث لا تقتصر عملية العصف على طريقة تفكير واحدة فقط. لذلك يمكنك إنشاء جماهير حول استهداف المنافسين أو الشركات التكميلية أو الاهتمامات الديموغرافية المحددة.

ثالثً: تقدم "Marin Software" برنامجًا يسمى "Automatic Search Intent"، حيث تتناول كسر الحاجز بين شبكة البحث والشبكات الاجتماعية، يمكننا إنشاء حملات بشكل تلقائي استنادًا إلى كلمات رئيسية مماثلة لتوسيع خيارات إعادة التوجيه الخاصة بك والمماثلة.

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الموضع التلقائي من الممكن أن تكون عمليًا للغاية مع الحملات الإعلانية في فيسبوك حيث سيؤدي الفحص اليومي للأداء حسب الموضع واتخاذ قرارات لإزالة الإعلانات الأقل أداءً عن طريق النقرات أو الإنفاق أو مرات الظهور إلى تأثير سلبي على مدى وصولك.

تريد شركة فيسبوك أن تكون الحملات الإعلانية ناجحة لأنه كلما كان أداؤك أفضل، زاد احتمال إنفاقك على الإعلانات الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، هناك كمية محدودة من مخزون المساحات الإعلانية المتاحة، وليس خيار عرض إعلانك بالضرورة هو إعلان العمود الأيمن مقابل إعلان آخر الأخبار.

تقليل النص في الصور لقد ولت أيام رفض الحملات الإعلانية في فيسبوك فإذا كان النص يغطي الإعلان أكثر من 20% من الصورة فبإمكانك معرفة ذلك من خلال استخدام أداة تداخل النصوص المتاحة من قبل فيسبوك، فإذا كان إعلانك يحتوي على أكثر من 20 في المئة من النص، فستقلل فيسبوك من مدى وصول إعلانك، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة تنفيذ الأعمال.