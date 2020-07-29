شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يعترف ببطئه فى إزالة فيديوهات المعلومات الخاطئة عن COVID-19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، تقول الشركة الآن إن إزالة الفيديو "استغرقت وقتًا أطول من المتوقع"، وستقوم الشركة بالتحقيق في السبب.

ولعل قبل اتخاذ فيس بوك إجراءً، تمت مشاركة الفيديو الذي يضم غير الخبراء الذين يرفضون ارتداء الأقنعة أثناء الترويج لعلاجات الفيروس التي لم يتم التحقق منها على نطاق واسع عشرات الملايين من المرات.

أزال فيس بوك والشبكات الاجتماعية الأخرى، بما في ذلك تويتر ويوتيوب، الفيديو وبدأ في محاولة احتواء انتشاره من خلال إعادة النشر، وكتب فيس بوك: "لقد أزلنا هذا الفيديو لتقديم ادعاءات كاذبة حول العلاجات وإشارات الوقاية لـ COVID-19".





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وأكد المتحدث باسم فيس بوك: "إن الأشخاص الذين ردوا على هذا الفيديو أو علقوا عليه أو شاركوه سيرون رسائل توجههم إلى معلومات موثوقة حول الفيروس.

وأضاف المتحدث: "لقد استغرق الأمر عدة ساعات للتعامل مع الفيديو، ونحن نجري مراجعة لفهم لماذا استغرق ذلك وقتًا أطول مما ينبغي".

تقول الشركة إنها أزالت أكثر من 7 ملايين قطعة من المحتوى المضلل أو الكاذب المرتبط بفيروس كورونا بين أبريل ويونيو.

افترض الصحفي في صحيفة نيويورك تايمز كيفين روز، أحد المراسلين الأوائل الذين أثاروا جرس الإنذار حول انتشار الفيديو المزعج، "أن الفيديو استمر لفترة طويلة لأنه تم نشره من جانب Breitbart News، وهي منظمة يتعامل معها فيس بوك على أنها من قنوات البث الإعلامي الرئيسية".

ولكن قال موظف الاتصالات في فيس بوك أندي ستون، إن ذلك ليس صحيحًا، فكتب في رد: "هذا لا علاقة له بالأخبار الصحفية ولا يتعلق بكيفية عمل سياستنا الإخبارية."