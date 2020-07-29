تكنولوجيا: صور رسمية تستعرض تصميم هاتف vivo S7 المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة vivo للإعلان قريباً عن إصدار جديد من هواتف 5G والذي ينطلق بعنوان vivo S7، والذي يأتي بتصميم نحيف جداً.

نشرت شركة vivo صور ثلاثية الأبعاد رسمية لهاتف vivo S7 وهو أنحف إصدارات 5G من الهواتف الذكية، ولقد رصد الهاتف أيضاً في قوائم JD.com خلال الفترة الماضية.

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ومن المقرر أن ينطلق هاتف vivo S7 بلون متدرج مميز، مع كاميرة سيلفي مزدوجة في نتوء كبير الحجم في الشاشة، كما يأتي الهاتف بشاشة OLED، ومن المتوقع أن يضم الهاتف مستشعر للبصمة أسفل الشاشة.

أيضاً يظهر هاتف vivo S7 بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، والتي تأتي في وحدة مستطيلة الشكل في الجهة الخلفية، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

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