قد يتم الإعلان عن MacBook Air المُزود بمعالج آبل الخاص قريبًا

فاطمة أيت طالب - دبي - مع تأكيد شركة آبل على أنها ستنتقل لإستخدام معالجاتها الخاصة التي تستند على معمارية ARM في الحواسيب الخاصة بها في المستقبل، فهناك سؤال يطرح نفسه، وهو متى يمكننا توقع رؤية هذه الحواسيب. في آخر مرة سمعنا أن شركة آبل تخطط لإطلاق MacBook Air جديد بحلول نهاية هذا العام سيحصل على عتاد جديد.

يبدو أن هذه الشائعات صحيحة لأنه على ما يبدو تم رصد بطارية يمكن إستخدامها في MacBook Air الجديد في قاعدتي بيانات على الإنترنت. على الرغم من أن البطاريات لا تشير على وجه التحديد إلى أنها مخصصة لـ MacBook Air الجديد، إلا أنها مصنفة بـ 4.99Wh وتمتاز بسعة 4380mAh.

هذه هي نفس التصنيفات التي تستخدمها آبل في MacBook Air الحالي، مما أدى إلى تكهنات بأن هذه البطارية يمكن أن تكون لطراز MacBook Air الجديد. نظرًا لأن شركة آبل قامت بالفعل بترقية MacBook Air في وقت سابق من هذا العام، فقم بدمج ذلك مع الشائعات، وسيكون من المنطقي بعد ذلك الإعتقاد بأن هذا يمكن أن يكون جهاز MacBook Air الذي تردد أنه سيصل مع معالج آبل الخاص.

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سيكون من المثير للإهتمام أن نرى ما إذا كان MacBook Air الجديد سيكون أكثر كفاءة في إستهلاك الطاقة على الرغم من إستخدامه لنفس تصنيف البطارية المستخدم في جهاز MacBook Air المُزود بمعالج Intel.