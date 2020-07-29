LG تستعد لإطلاق نسخة ثالثة من الهاتف LG Velvet مع المعالج MediaTek Dimensity 800

فاطمة أيت طالب - دبي - هناك نسختين بالفعل من الهاتف LG Velvet ولكن يبدو أن هناك نسخة ثالثة قادمة في الطريق. لقد تم تأكيد ذلك من قبل موقع Google Play Console والذي يعرض لنا نسخة أخرى من الهاتف LG Velvet تضم المعالج MediaTek Dimensity 800 التابع لشركة MediaTek.

بغض النظر عن المعالج، فإن بقية المواصفات التقنية لهذه النسخة الجديدة تبدو مطابقة لمواصفات النسختين الحاليتين، ونفس الأمر ينطبق على التصميم أيضًا، فلن تكون هناك أي تغييرات على المظهر الخارجي للهاتف.

للتذكير، الهاتف LG Velvet من شركة LG يضم 6GB من الذاكرة العشوائية، و128GB من الذاكرة الداخلية القابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4300mAh تدعم الشحن السريع، وشاشة OLED بحجم 6.8 إنش وبدقة +FullHD.

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وعلاوة على ذلك، الهاتف LG Velvet يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، ومكبرات مزدوجة للصوت، كما أنه يحمل شهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار، وشهادة المتانة العسكرية MIL-STD.