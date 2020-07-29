Realme تواصل التشويق للهاتف Realme V5، وتكشف عن الجيل المستهدف بالهاتف

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Realme V5 بعد أيام قليلة من الآن، وبالضبط في اليوم الثالث من شهر أغسطس المقبل، ولكن قبل ذلك، زودتنا شركة Realme الآن بالمزيد من الإعلانات التشويقية، وهي الإعلانات التشويقية التي تصور لنا الهاتف Realme V5 في مواقع مختلفة. كل لقطة تظهر ظهر الهاتف مع عبارة ” Realme ” كبيرة.

هذه ليست أماكن عشوائية، فالهاتف Realme V5 قام في الواقع بجولة في الكليات والجامعات. وبالتالي، هذا يُلمح بوضوح إلى أن شركة Realme ستستهدف مع الهاتف Realme V5 الجديد جيل Z الذي يتميز بإستخدامه الواسع للإنترنت من سن مبكرة.

وبغض النظر عن ذلك، فقد حصلنا في الفترة الماضية على معلومات تفيد أن الهاتف Realme V5 سيصل مع مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Dimensity 720 بتردد 2.0GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W.

Advertisements

وإلى جانب ذلك، فقد تأكد كذلك أن الهاتف Realme V5 يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ويضم أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو، وبدقة 2 ميغابكسل أيضًا للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وفيما يخص الكاميرا الأمامية، فهي تمتاز بدقة 16 ميغابكسل. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة Realme UI.