شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يحظر الروابط المروجة لخطابات الكراهية والعنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل حاليا شبكة تويتر على إغلاق ثغرة بنظامها فى محاولة لجعل من الصعب على المستخدمين نشر خطاب الكراهية والمحتوى العنيف، حيث تعمل الشركة على تحديث سياساتها لحظر الروابط التى تتضمن محتوى يشجع على العنف والسلوك البغيض.

وبحسب موقع TOI الهندى، فلدى تويتر بالفعل قواعد معمول بها تمنع السلوك الذي يحض على الكراهية والعنف في التغريدات، لكن السياسة لم تمتد إلى المحتوى المرتبط، لذا يمكن للمستخدمين أن يتجنبوا سياسات تويتر بفعالية من خلال الربط بمحتوى من شأنه أن يخالف قواعد الشركة إذا تم نشره مباشرة.

ومن خلال السياسة الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ في 30 يوليو ، قد يحظر تويتر مشاركة عناوين URL محددة على منصته ، ويعلق الحسابات التي تشارك هذه الأنواع من الروابط بشكل متكرر، وكتبت الشركة في بيان: "هدفنا هو منع الروابط بطريقة تتوافق مع كيفية إزالة التغريدات التي تنتهك قواعدنا".

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على جانب آخر فعقب ظهور تقارير تدور حول خطة تويتر لإطلاق خدمة اشتراك مدفوعة فى المنصة منذ أسابيع، أكدت الشركة هذا الأمر بالتزامن مع إعلان نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي 2020، حيث تهدف الشركة من خلال ذلك إلى تعويض تراجع إيرادات الإعلانات في الفترة الأخيرة وخاصة في ظل جائحة فيروس كورونا.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى فقالت شبكة تويتر إنها تعمل على استكشاف عدة بدائل محتملة يمكنها تحقيق الدخل للشركة بينها خطة اشتراك وغيرها من الأمور، لكنها أشارت إلى أنها لا تتوقع وصول البدائل خلال 2020 وتحقيق دخل منها خلال الفترة القليلة القادمة.