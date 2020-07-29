شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد الإعلان عن عقده أونلاين بسبب فيروس كورونا .. يعنى إيه CES 2021؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت جمعية تكنولوجيا المستهلك (CTA) إن معرض CES الذى يعد أكبر معرض عالمى للتكنولوجيا، والذى يقام كل شهر يناير فى لاس فيجاس، سيكون متاحًا عبر الإنترنت فقط فى عام 2021 بسبب المخاوف بشأن جائحة فيروس كورونا، حيث يعد CES هو أكبر حدث سنوى فى لاس فيجاس وسيكون الإلغاء بمثابة ضربة للمدينة، حيث ترتفع أسعار الفنادق وتزدحم الطرق مع حركة المرور خلال الحدث.

معرض CES

هو اختصار لـ International Consumer Electronics Show CES هو معرض تجارى يُفتح كل عام فى يناير فى لاس فيجاس، نيفادا، وترعاه جمعية صانعى الإلكترونيات الاستهلاكية. وهو معرض تجارى لا يفتح لعامة الشعب، وفى هذا المعرض يعرض عيّنات من المنتجات المتقدمة للشركات ويُعْلن عن منتجات مستقبلية سيتم إنتاجها، ويقوم المعرض فى مركز لاس فيجاس للمعارض وبالإضافة إلى ذلك يوجد مواقع أخرى مخصصة لتخصصات معينة، ويعتبر هذا المعرض أكبر معارض التكنلوجيا بعد ما تم إلغاء معرض (COMDEX).

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تاريخ المعرض

عقد هذا المعرض لأول مرة فى يونيو 1967 فى نيويورك، وكان عدد الحضور 17500 وأكثر من 100 من العارضين حيث لاقى المعرض نجاح كبير، ومن عام 1978- 1994 تقرر عقد المعرض مرتين فى السنة، الأولى فى كانون الثانى فى لاس فيغاس المعروفة باسم الدورة الشتوية، والثانية فى حزيران فى شيكاجو، إلينوى، المعروفة باسم الدورة الصيفية.

وفى عام 1998، تقرر تحويل المعرض إلى دورة واحدة فى السنة بعد فشل الدورات الثلاث الصيفية السابقة وتقرر تثبيت لاس فيغاس كموقع لما اثبته الدورات السابقة من نجاح ومنذ ذلك الحين يقام المعرض فيها كل عام.

تداعيات إلغاء المعرض هذا العام

يعد CES هو أكبر حدث سنوى فى لاس فيجاس وسيكون الإلغاء بمثابة ضربة للمدينة، حيث ترتفع أسعار الفنادق وتزدحم الطرق مع حركة المرور خلال الحدث، وفقًا لـ CTA، كان من المتوقع حضور نحو 170 ألف ضيف لمعرض CES 2020، بما فى ذلك 60،000 من الضيوف الدوليين.

وقال جارى شابيرو، الرئيس التنفيذى لـCTA، إن القرار اتخذ الآن لإعطاء الشركات والشركاء فى لاس فيجاس الوقت للتخطيط للمستقبل، وأضاف: "لا نعتقد أن هناك لقاح سيكون متاحًا وآمنًا وتم اختباره بحلول يناير"، وقال شابيرو أن أسعار CES على الإنترنت لم يتم تحديدها بعد، بل تراوحت تذاكر CES هذا العام من 300 دولار إلى 1700 دولار، وسيعقد الحدث الرقمى من يوم 6 إلى 9 يناير.