تكنولوجيا: أحدث التسريبات تكشف عن تصميم ومواصفات وسعر جهاز MatePad 10.8 اللوحي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد جهاز MatePad 10.8 اللوحي على موقع JD مع تفاصيل مواصفات الجهاز والتصميم إلى جانب السعر الذي ينطلق به الجهاز اللوحي إلى الأسواق.

تقدم هواوي جهاز MatePad 10.8 اللوحي قريباً للأسواق كترقية لجهاز الشركة الحالي MatePad M6 10.8، واليوم رصد الجهاز اللوحي على موقع JD.com.

وتكشف التسريبات التي نشرت اليوم على أن جهاز MatePad 10.8 يأتي بنموذج يدعم الإتصال بشبكات Wi-Fi فقط بسعر 330 دولار مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت، مع سعة تخزين 64 جيجا بايت.

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كما يضم جهاز MatePad 10.8 اللوحي رقاقة معالج Kirin 990، التي إستخدمت في جهاز MatePad Pro اللوحي، أيضاً من المقرر أن يأتي الجهاز بدقة 2560 في 1600 بيكسل، مع أبعاد 16:10، مع قلم stylus، كما يدعم الجهاز لوحة مفاتيح خارجية، أيضاً يدعم الجهاز بطارية بقدرة 7500 mAh.

أيضاً يضم الجهاز اللوحي أربعة من مكبرات Harman Kardon الصوتية، مع تقنية الصوتيات Huawei Histen 6.1، كما يدعم الجهاز تقنية Wi-Fi 6، وNFC، كما تشير التوقعات إلى أن الشركة ستقدم إصدار 5G، كما يتوفر الجهاز على موقع JD.com بدءاً من 30 من يوليو.

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