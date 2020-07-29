جوجل تقوم الآن بتوفير خدمة مُطابقة الأسعار في 23 بلدًا جديدًا

فاطمة أيت طالب - دبي - تقدم شركة جوجل خدمة مطابقة الأسعار في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الآن تقوم الشركة بتوسيع الخدمة خارج وطنها الأم وستصل الآن إلى 23 بلدًا آخر. سيُسمح للعملاء بشراء أي شيء من متجر Google Store، وإذا وجدوا سعرًا أقل في متاجر التجزئة المختارة، سيحصلون على خصم يُطابق ذلك السعر.
متاجر التجزئة الرئيسية الذي ألقت شركة جوجل الضوء عليها هي MediaMarkt و Carrefour و Amazon و Argos، ولكن الأمر يختلف من بلد لآخر مما يفرض عليك إلقاء نظرة على رابط المصدر أدناه للحصول على متاجر التجزئة المؤهلة في كل بلد. هناك أيضًا شرح لكيفية عمل خدمة مطابقة الأسعار، بما في ذلك أن هذه الخدمة تعمل مع الأجهزة المفتوحة ( Unlocked ) فقط ويجب أن يكون نفس اللون ونفس الخيار على مستوى الذاكرة.
تتضمن القائمة الكاملة للأسواق المُضافة أستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وبورتوريكو وسنغافورة وكوريا الجنوبية وإسبانيا والسويد سويسرا وتايوان والمملكة المتحدة.
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