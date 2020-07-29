iQOO ذاهبة لتقديم هاتف ذكي يضم تقنية الشحن 120W FlashCharge هذا الأسبوع

فاطمة أيت طالب - دبي - خلال معرض China Joy لهذا العام، والمقرر عقده في الفترة ما بين 31 يوليو و3 أغسطس، أعلنت العلامة التجارية الفرعية iQOO التابعة لشركة Vivo أنها ذاهبة لتقديم هاتف ذكي في جناحها يمتاز بتكنولوجيا للشحن السريع ستثير إعجاب الجميع.

وفقا للملصق التشويقي، ستعرض الشركة الصينية هاتفًا ذكيًا يدعم تكنولوجيا الشحن السريع Vivo 120W FlashCharge والتي تم الإعلان عنها بشكل رسمي في وقت سابق من هذا الشهر. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الهاتف سيكون هاتفًا تجاريًا أو مجرد نموذج أولي.

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إلى جانب أننا سنرى أيضًا شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz، فهذا الأمر لا يُعتبر فريدًا من نوعه، فحتى شركة iQOO نفسها تملك عدة هواتف ذكية تضم شاشات 144Hz، ولكن ربما هناك تطور جديد تنوي شركة iQOO إخبارنا بشأنه. عمومًا، سنقوم بتحديث الموقع فور ظهور المزيد من المعلومات من الشركة الصينية خلال الأيام القليلة المقبلة.