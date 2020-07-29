Xiaomi ستضيف إيماءات النقر على ظهر الهاتف في روم MIUI 12

فاطمة أيت طالب - دبي - في عمق الشفرة المصدرية لروم MIUI 12، تمكن المطورين في منتدى XDA Developers من إكتشاف ميزة النقر في الخلف التي تم تضمينها في نظام iOS 14 من آبل، ويُقال أنها في طريقها إلى هواتف Google Pixel أيضًا. ولكن تنفيذ Xiaomi يأخذ الأمور خطوة أخرى إلى الأمام.

من صور الشاشة أدناه، يمكنك أن ترى أن هناك نقرة ثلاثية على الظهر بالإضافة إلى النقر المُزدوج. تم توسيع قائمة المهام المدعومة بحيث يمكنك فتح مركز التحكم أو مركز الإشعارات أو تطبيق الكاميرا الإفتراضي أو إلتقاط صورة للشاشة عن طريق النقر المزدوج أو الثلاثي على ظهر الهاتف.

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بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إيقاف تشغيل الشاشة، أو إغلاق التطبيق الحالي، أو تقسيم الشاشة، أو إظهار القائمة في التطبيق الذي تستخدمه حاليًا. هذا كله أنيق للغاية ولكن سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتم إصدار هذه الميزة لجميع أجهزة Xiaomi المُعدة لإستقبال MIUI 12 علمًا أننا لا نعرف متى سيحدث ذلك. ومع ذلك، إنها ميزة رائعة حقًا.