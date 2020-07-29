الهاتف Galaxy Z Fold 2 يبتسم للكاميرا لأول مرة على الإطلاق

فاطمة أيت طالب - دبي - لا يزال يتعين علينا الإنتظار لنحو أسبوع قبل أن يتم عقد حدث Samsung Unpacked المقبل، ولكننا الآن حصلنا على فرصة إلقاء أول نظرة على الهاتف Galaxy Z Fold 2 القادم من سامسونج. نشر المستخدم @hwangmh01 على شبكة تويتر صورة توضح لنا شاشة الإقلاع لهذا الهاتف القابل للطي، وهي الشاشة التي تؤكد لنا التصميم والإسم.

يمكننا أيضًا رؤية إختفاء القطع الكبير الذي كان موجودًا في الركن الأيمن العلوي من شاشة الهاتف Galaxy Fold الحالي وإستبداله بالثقب. لا يزال من غير الواضح كم يبلغ حجم الثقب ولكن يبدو أنه يحتوي على كاميرا واحدة. وبصرف النظر عن هذا، فنحن لا نعرف الكثير عن Galaxy Z Fold 2.

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تشير الشائعات إلى أن الهاتف Galaxy Z Fold 2 سيُكلف حوالي 2000 دولار أمريكي على غرار Galaxy Fold الحالي، وسيضم شاشة رئيسية تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz، وشاشة خارجية بحجم 6.23 إنش، فضلا عن ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية فيها. عمومًا، سنتأكد من كل شيء يوم 5 أغسطس عندما يتم الإعلان رسميًا عن الهاتف، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.