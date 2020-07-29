Black Shark 3S سيضم ميزة عكس الشاشة عبر USB، وعناصر للتحكم تستند على الحركة، والمزيد

فاطمة أيت طالب - دبي - أيام قليلة هي التي تفصلنا عن موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Black Shark 3S، ولكن هذا لا يمنعنا من إلقاء نظر خاطفة على بعض الميزات الجديدة التي تُظهر لنا كيف يخطط الفريق وراء الهاتف لجعله هاتف الألعاب الأفضل.

الهاتف Black Shark 3S الجديد القادم من شركة Xiaomi سيصل مع واجهة JOYUI 12 الأحدث من الشركة، والتي تجلب معها الدعم لخاصية عكس محتوى الشاشة من خلال USB 3.0. وبالتالي، هذا يعني في الأساس أنه يمكنك توصيل الهاتف بالحاسوب، وتشغيل تطبيق Black Shark ورؤية شاشة الهاتف معكوسة على الحاسوب بمعدل 60 إطار في الثانية علمًا أن الهاتف نفسه يضم شاشة AMOLED تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz.

يقبل التطبيق إدخالات الماوس ولوحة المفاتيح ويعيد توجيهها إلى الهاتف. هذا موضح أدناه في سيناريو تشغيل الألعاب، ولكنه سيعمل مع أي نوع من التطبيقات.

إذا كنت ترغب في اللعب باستخدام الهاتف فقط، فهو يدعم عناصر التحكم في الحركة لتكملة شاشة اللمس. يتتبع الجيروسكوب حركات الهاتف، بحيث يمكنك تنفيذ واحدة من ستة إيماءات بمجرد تحريك الهاتف في إتجاه معين. يؤدي ذلك إلى تحرير أصابعك من خلال السماح لك بتعيين أو نقل الأسلحة أو الزحف إلى إحدى هذه الإيماءات.

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إذا كنت تريد المزيد من عناصر التحكم، فهناك عنصر يضيف مفاتيح الكتف. هذا في الواقع متوافق مع الهواتف الأخرى أيضًا، وليس الهاتف Black Shark 3S فقط.

إحدى الميزات الجديدة الأخرى في واجهة JOYUI 12 هي ما يُسمى ” Game Barrage “. تعرض هذه الميزة الإيماءات من SMS و WeChat و QQ وغيرها من تطبيقات الدردشة الأخرى على شاشة اللعب. على عكس الفقاعات، فهذه تعرض الرسالة بالكامل. يمكنك التحكم في لون النص وعتامة الرسائل، ولكن من الأفضل أن يكون هناك بعض التصفية لمنع هذا من أن يصبح مزعجًا.

يقبل نظام التشغيل الأوامر الصوتية أيضًا حتى تتمكن من إلتقاط صور للشاشة وبدء تسجيل الشاشة والرد على المكالمات والمزيد دون رفع أصابعك عن عناصر التحكم في اللعبة.

بالحديث عن JOYUI 12، إليك إعلان تشويقي لأحدث إصدار من نظام التشغيل المخصص للهاتف Black Shark 3S. خذ بعين الإعتبار أنه سيتم أيضًا إطلاق نسخة Tencent من الهاتف.