تكنولوجيا: صورة حية لشاشة الحماية الخاصة بهاتف هواوي MATE 40 PRO

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كُشِف اليوم على منصة Weibo عن صورة حية تعود لشاشة الحماية الخاصة بالإصدار القادم من هواتف هواوي MATE 40 PRO.

تقدم شركة هواوي غالباً الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف Mate في النصف الثاني من كل عام، ومن جديد تستعد العملاق الصيني للكشف عن سلسلة MATE 40، واليوم تأتي أول الصور الحية لشاشة الحماية الخاصة بهاتف MATE 40 PRO لتقدم بعض التفاصيل عن الملامح الأولى لتصميم هذا الإصدار.

وتكشف الصورة الحية عن ثقب في الجزء العلوي إلى يسار شاشة الحماية، والذي يؤكد على أن هذا الإصدار يأتي بكاميرة أمامية مزدوجة في ثقب الشاشة.

كما تظهر شاشة الحماية الخاصة بهاتف Mate 40 Pro بحجم يحاكي شاشة الحماية الخاصة بهاتف هواوي السابق Mate 30 Pro، أيضاً أشارت تسريبات جاءت عبر RODENT950 إلى أن هاتف Mate 40 Pro يأتي بحجم شاشة تتراوح بين 6.7 أو 6.8 إنش.

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أيضاً على عكس التسريبات التي أشارت إلى أن هواتف Mate 40 ستعود بتقنية التعرف على الوجه 3D التي قدمت سابقاً في هاتف Mate 20 Pro، إلا أن تصميم الكاميرة الأمامية في ثقب الشاشة ينفي إمكانية عودة تقنية التعرف على الوجه في هذا الإصدار.

كما تشير التسريبات الجديدة إلى أن هاتف Mate 40 Pro يأتي بمعدل تحديث في الشاشة 90Hz، إلا أن بعض التوقعات مازالت تتجه إلى إمكانية دعم هذا الإصدار بمعدل تحديث 120Hz في الشاشة.

وتقدم هواوي سلسلة Mate 40 القادمة بالإصدار الجديد من رقاقات معالج Kirin التي لم يتم تأكيد علامتها التجارية بشكل رسمي حتى الآن، حيث من المتوقع أن تأتي بعنوان Kirin 1000، أو Kirin 1020، كما أشارت بعض التوقعات إلى أن هواوي تقدم سلسلة Mate 40 باثنان من النماذج تختلف في رقاقات المعالج المستخدمة، على أن تقدم النماذج المميزة برقاقة Kirin في السوق الصيني.

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