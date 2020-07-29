تكنولوجيا: أحدث الصورة المسربة لأجهزة سامسونج اللوحية Galaxy Tab S7 و Galaxy Tab S7 plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أجهزة Galaxy Tab S7 اللوحية القادمة من سامسونج اليوم على منصة Google Play، إستعداداً للإعلان الرسمي المرتقب في حدث Unpacked.

ينطلق حدث سامسونج القادم للإعلان عن الإصدارات الجديدة من أجهزة الشركة في 5 من أغسطس، وتستمر شركة سامسونج في جذب الأضواء في ترقب للحدث القادم، واليوم تسلط الأضواء على أجهزة Galaxy Tab S7 اللوحية.

أكدت التسريبات التي جاءت عبر منصة جوجل بلاي اليوم، على أن سامسونج تستعد لإطلاق اثنان من الإصدارات من الأجهزة اللوحية، حيث يأتي الإصدار الأول بعنوان Galaxy Tab S7 بينما ينطلق الإصدار الثاني بعنوان Galaxy Tab S7 plus.

ولقد نشر Evan Blass مجموعة من الصور التي تستعرض تصميم ومواصفات الإصدارات الجديدة من أجهزة Galaxy Tab S7، والتي تتميز بتصميم نحيف للإطارات، وأيضاً تصميم جديد لقلم S الذي يدعم الأجهزة هذا العام.

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أيضاً لا تكشف الصور عن أي مستشعر للبصمة مادي في أجهزة Galaxy Tab S7، لذا من المتوقع أن يتم دمج مستشعر البصمة في الشاشة AMOLED.

كما تقدم سامسونج أجهزة Galaxy Tab S7 بنماذج تدعم الإتصال بشبكات Wi-Fi، أو نماذج أخرى تدعم الإتصال بشبكات Wi-Fi وشبكات LTE، كما تشير بعض التوقعات إلى أن جهاز Galaxy Tab S7 plus سيدعم الإتصال بشبكات 5G.

أيضاً تؤكد التسريبات التي جاءت عبر منصة Google Play على أن أجهزة Galaxy Tab S7 تضم رقاقة معالج Snapdragon 865 Plus، مع ذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، كما يتميز جهاز Galaxy Tab S7 بدقة عرض 2560 في 1600 بيكسل، بينما يأتي جهاز Galaxy Tab S7 plus بدقة عرض 2800 في 1752 بيكسل.

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