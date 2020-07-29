شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوريا الجنوبية تحقق مع شركة تسلا الأمريكية للسيارات.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كوريا الجنوبية التحقيق بمشكلات تتعلق بالسلامة بالسيارات التي تصنعها شركة Tesla الأمريكية، إذ قال مسؤول بوزارة النقل، إن أنظمة الكبح والتوجيه بما في ذلك وظيفة السائق الآلي كانت جزءًا من التحقيق.

وبحسب موقع TOI الهندى، فرفضت الوزارة تقديم مزيد من التفاصيل، لكن وسائل الإعلام الكورية الجنوبية قالت إن نموذج تسلا 3 قيد التحقيق، وقد يستغرق التحقيق في أي مكان من ستة أشهر إلى عام، وقال مسؤول في وحدتها الكورية الجنوبية إن تسلا ستتعاون مع التحقيق.

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وأشار مجلس سلامة النقل الوطني الأمريكي العام الماضي إلى أخطاء السائق وتصميم Tesla Autopilot كسبب محتمل لتحطم طراز 2018 في يناير بكاليفورنيا.

وعلى جانب آخر قضت محكمة ألمانية بأن استخدام شركة تسلا لمصطلح أوتوبايلوت «الربان الآلي» لتسمية تقنية القيادة المساعدة الخاصة بها يرقى إلى الدعاية الكاذبة، وشمل الحكم أيضًا – وفق وكالة فرانس برس -ادعاءات إيلون ماسك بأن الشركة تقترب من الوصول إلى مستوى القيادة الذاتية بالكامل، والتي كررها ماسك مؤخرًا.