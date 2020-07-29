الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى المبارك

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، بمعدل من درجتين إلى ثلاث درجات مئوية، ليسود طقس حار رطب شمالًا، شديد الحرارة جنوبًا نهارًا، معتدل ليلًا على جميع الأنحاء.
وقالت هيئة الأرصاد، في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" أمس الثلاثاء، إنه "من المتوقع استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، يصاحب ذلك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، على فترات متفرقة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس".
وفيما يلي متوسط درجات الحرارة المتوقعة خلال عيد الأضحى:
العظمى الصغرى
القاهرة 36-37 25-26
الوجه البحري 35-36 24-25
السواحل الشمالية 30-32 23-24
جنوب سيناء 40-42 29-30
شمال الصعيد 40-41 27-28
جنوب الصعيد 45-46 31-32
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