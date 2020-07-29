سعر و مواصفات ZTE Nubia Red Magic 5S – مميزات و عيوب زد تي اي ريد ماجيك 5 اس

هاتف ZTE Nubia Red Magic 5S ظهر اليوم و تم الإعلان عنه اليوم بدون اي تسريبات و لكن بمواصفات ممتازة. هاتف العاب آخر و جديد ببطارية عملاقة و شحن سريع و نظام تبريد مخصص للمعالج بشكل ممتاز. و ازرار Triggers للألعاب جيدة جدًا. مع اداء مرتفع جدًا

كنت آمل ان يحمل ZTE Nubia Red Magic 5S معالج Snapdragon 865 plus عوضًا عن العادي و لكن الشركة تعوض احباطي بنظام تبريد بإستعمال مروحة تبريد حقيقية في الهاتف. و بإستعمال نظام تبريد بطبقات من الفضة لا اعلم كيف سيؤثر لكن بسعر 10700 جنيه -بتحويل العملة و اضافة الضرائب المفروضة- فسعر الهاتف ممتاز جدًا. و ZTE Nubia Red Magic 5S هاتف جيد جدًا