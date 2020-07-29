كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن خدعة بريد إلكتروني تدّعي تقديم اشتراك مجاني لمدة عام في NETFLIX

يتم تحذير متابعي NETFLIX من خدعة بريد إلكتروني جديدة تدّعي أنها تقدم اشتراكًا مجانيًا لمدة عام في الخدمة.

ينقلك رابط ضار في البريد الإلكتروني إلى صفحة ذات مظهر احترافي ستحصد معلوماتك الشخصية حسب التقارير حيث تنص رسالة البريد الإلكتروني الخبيثة على أنه يمكنك الفوز باشتراك مدفوع لمدة عام في Netflix إذا دخلت في مسابقة بالنقر على رابط ينقلك إلى موقع ويب حيث يُطلب منك معلومات شخصية مثل اسمك وتفاصيل حسابك المصرفي.

في الشهر الماضي وحده، أبلغت شركة Action Fraud عن تلقي 1400 شكوى بشأن عملية الاحتيال هذه.

وتحذر Netflix على موقعها على الويب من عمليات الاحتيال مثل هذه وتقول: “لن نطلب أبدًا معلوماتك الشخصية عن طريق الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني”. “يشمل ذلك: أرقام بطاقات الائتمان أو الخصم وتفاصيل الحساب المصرفي وكلمات مرور Netflix”. “لن نطلب الدفع مطلقًا من خلال بائع أو موقع ويب تابع لجهة خارجية.” وهذا يعني “إذا تلقيت رسالة نصية أو بريد إلكتروني تطلب أيًا مما سبق، فهذا ليس من Netflix.”

إذا تلقيت بريدًا إلكترونيًا أو نصًا يبدو كأنه عملية احتيال، فلا تفتح الرابط أو المرفق.