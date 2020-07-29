تكنولوجيا: تسريبات جديدة تكشف عن تقنية الشحن في هاتف iQOO 3 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي جاءت عبر قاعدة بيانات Geekbench عن تفاصيل جديدة حول هاتف vivo المرتقب iQOO 3 Pro، والذي ينطلق قريباً بميزة دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 55W.

تستعد شركة vivo للإعلان قريباً عن إصدار جديد من سلسلة هواتف iQOO، حيث تقدم الإصدار القادم للأسواق بعنوان iQOO 3 Pro، والذي رصد في التسريبات بنموذج رقم V2024A.

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أعتمد هاتف iQOO 3 Pro مؤخراً في 3C بتقنية الشحن السريع بقدرة 55W، أيضاً يظهر هاتف iQOO 3 Pro في تسريبات Geekbench برقاقة معالج Snapdragon 865 أو Snapdragon 865 Plus.

أيضاً من المتوقع أن تكشف vivo عن هذا الإصدار خلال شهر أغسطس، لذا نترقب الإعلان الرسمي لنتعرف على تفاصيل أكثر حول هذا الإصدار.

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