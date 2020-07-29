تكنولوجيا: رصد هاتف OnePlus Nord جديد برقاقة معالج Snapdragon 690 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات التي رصدت مؤخراً على خطط شركة وان بلس لإطلاق إصدار جديد من هاتف OnePlus Nord المتوسط، والذي ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 690 5G لاحقاً هذا العام.

قدمت شركة وان بلس خلال الفترة الماضية أول إصدار من هواتف الشركة المتوسطة بعنوان OnePlus Nord، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد في قوائم Geekbench بالفعل.

جاء الإصدار الأول من هاتف OnePlus Nord برقاقة معالج Snapdragon 765G، ومن جديد تستعد الشركة لإصدار هاتف متوسط جديد يعرف الآن بهاتف ‘Billie’، حيث رصد الهاتف في التعليمات البرمجية لواجهة OxygenOS 10.5 على الإصدار الحالي من هاتف OnePlus Nord.

Advertisements

كما ظهر الإصدار الجديد من هاتف OnePlus Nord مع رمز SM6350 الذي يعود لمعالج Snapdragon 690 والذي يدعم الإتصال بشبكات 5G، كما رصد الهاتف بنموذج رقم BE2028 في قاعدة بيانات Geekbench برقاقة معالج Snapdragon 690، مع نظام تشغيل Android 10، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام.

يذكر أن شركة وان بلس كانت قد أكدت في وقت سابق على خططها لإطلاق إصدارات جديدة من سلسلة هواتف Nord، كما أشارت أيضاً إلى خططها لإطلاق إصدار جديد من الهواتف الذكية لاحقاً هذا العام في سوق الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يأتي الإصدار القادم من هاتف OnePlus Nord بمستوى تسعير منخفض في سوق الهند وأوروبا.

المصدر

اعلان





