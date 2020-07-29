تكنولوجيا: أول الصور الحية لهاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Fold 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نُشِر اليوم على تويتر أول الصور الحية لهاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Fold 2، حيث أكدت التسريبات المصورة على العلامة التجارية التي ينطلق بها هذا الإصدار والملامح الأولى لتصميم الهاتف.

ينطلق مؤتمر سامسونج Galaxy Unpacked في 5 من أغسطس للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Note 20 وساعة Galaxy 3، وأيضاً إصدار جديد من السماعات اللاسلكية، كما تكشف العملاق الكوري خلال الحدث عن الجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Fold 2.

ولقد كُشِف عن أول الصور الحية لهاتف Galaxy Z Fold 2 اليوم على تويتر عبر صفحة @hwangmh01، حيث إستعرضت الصور الشاشة الرئيسية للهاتف مع العلامة التجارية لهذا الإصدار.

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وتؤكد التسريبات المصورة الحية لهاتف Galaxy Z Fold 2 على نتوء كبير في الجزء العلوي إلى يمين الشاشة، والذي تستبدل به سامسونج ثقب الكاميرة في الشاشة، ومن المتوقع أن يضم هذا النتوء مستشعر واحد للكاميرة الأمامية.

يذكر أن الصور الحية لا تقدم الكثير من التفاصيل حول مواصفات هذا الإصدار حتى الآن، إلا أن بعض التسريبات تشير إلى أن سامسونج ستقدم هاتف Galaxy Z Fold 2 للأسواق بسعر 2000 دولار، كما يدعم الهاتف معدل تحديث 120Hz، ويضم شاشة خارجية بحجم 6.23 إنش، كما تم ترقية الكاميرة الرئيسية التي تأتي بإعدادات ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل.

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