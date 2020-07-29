شركة Garmin تؤكد تعطل خدماتها عبر الإنترنت بسبب هجوم إلكتروني

فاطمة أيت طالب - دبي - خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، كانت الخدمات التابعة لشركة Garmin قد تعطلت بحيث كان المستخدمون يواجهون مشاكل على مستوى الإتصال. كان هناك إعتقاد سائد آنذاك مفاده أن ذلك نتيجة لتعرض الشركة لهجوم إلكتروني، والآن كشفت لنا شركة Garmin عن معلومات إضافية حول ما حدث مع التأكيد على أنهم كانوا بالفعل ضحية لهجوم إلكتروني خارجي.

ووفقا لشركة Garmin، فقد صرحت بالقول : ” نتيجة لذلك، إنقطعت العديد من خدماتنا عبر الإنترنت بما في ذلك ميزات الويب، ودعم العملاء، والتطبيقات المخصصة للعملاء، وإتصالات الشركة. بدأنا على الفور في تقييم طبيعة الهجوم وبدأنا المعالجة “.

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ومع ذلك، فإن الأخبار الجيدة إلى حد ما هي أن الشركة تدعي أنه إستنادًا إلى تحقيقاتها حتى الآن، فلم يتم الوصول إلى بيانات العملاء مثل معلومات الدفع من خدمات مثل Garmin Pay أو فقدانها أو سرقتها، مما يعني أن هذا الهجوم أثر فقط على الوصول إلى خدمات الشركة وليس أكثر، على الأقل حتى الآن.

وتضيف الشركة : ” يتم إستعادة الأنظمة المتأثرة ونتوقع العودة إلى العمل العادي خلال الأيام القليلة القادمة. لا نتوقع أي تأثير فعلي على عملياتنا أو النتائج المالية بسبب هذا الإنقطاع. نظرًا لأنه جرى إستعادة أنظمتنا المتأثرة، فنحن نتوقع بعض التأخيرات أثناء معالجة تراكم المعلومات “.