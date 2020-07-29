WhatsApp قد يعمل قريبًا على أجهزة متعددة بإستخدام نفس الرقم

فاطمة أيت طالب - دبي - على عكس التطبيقات الأخرى مثل LINE و Skype و Facebook Messenger، فإن تطبيق WhatsApp يعتمد على رقم الهاتف كمعرف شخصي. هذا يعني أنه يمكنك تشغيل WhatsApp الخاص بك على جهاز واحد فقط ( دون إحتساب نسخة الويب أو نسخة الحواسيب ). قد يكون هذا مزعجًا قليلاً إذا كنت تمتلك أجهزة متعددة ترغب في تلقي الرسائل عليها.

لكن الخبر السار هو أن الأمور يمكن أن تتغير في المستقبل القريب. ووفقًا لتقرير من WABetaInfo، فيبدو أن WhatsApp قامت بإضافة ميزة مخفية في النسخة التجريبية من تطبيق WhatsApp لمنصة الأندرويد. وإستنادًا إلى هذه الميزة، يبدو أن WhatsApp قد تكون جاهزة للسماح للمستخدمين بإستخدام تطبيقها مع نفس الرقم على أجهزة متعددة.

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تُسمى هذه الميزة ” الأجهزة المرتبطة | Linked Devices “، ويبدو أنها تسمح للمستخدمين بربط أجهزة متعددة تستخدم نفس الرقم بحساب WhatsApp واحد. وبالنسبة إلى سبب إحتياج أي شخص إلى هذه الميزة، فقد يكون لدى بعض الأشخاص هواتف متعددة للعمل أو عدة هواتف شخصية، ولكنهم لا يزالون يرغبون في تلقي رسائل WhatsApp دون الحاجة إلى تشويش الأشخاص الآخرين مع أرقام عمل أو شخصية مختلفة.

ليست هناك حاليًا أي معلومات حول موعد إطلاق هذه الميزة، ولكن حقيقة ظهورها في النسخة التجريبية الأحدث من تطبيق WhatsApp، تشير إلى أنها ستصدر في المستقبل غير البعيد.